Oglaševanje za prodajo namenjenih nepremičnin večinoma po predpisih

Ljubljana, 13. novembra - Stanovanjski inšpektorji so v letošnji akciji nadzora nad oglaševanjem prodaje stanovanj in enostanovanjskih stavb preverili 25 oglaševanih nepremičnin. Pri 21 primerih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, v štirih primerih pa je šlo za kršitev zakonodaje, so danes sporočili z inšpektorata za okolje in prostor.