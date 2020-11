Dnevi slovenske muzikologije letos preko spleta

Ljubljana, 16. novembra - Letošnji, 4. Dnevi slovenske muzikologije, ki se začenjajo danes, bodo ponudili dvodnevni mednarodni muzikološki simpozij na temo V iskanju popolne harmonije: Tartinijeva glasba in glasbena teorija v lokalnem in evropskem okviru, v sklopu katerega bosta tudi spletni koncert in radijska oddaja. Zaradi veljavnih omejitev bodo potekali na spletu.