Orban zaradi kriterija vladavine prava primerjal EU s Sovjetsko zvezo

Budimpešta, 13. novembra - Madžarski premier Viktor Orban je danes poudaril, da Madžarska ne more privoliti v to, da bi bilo spoštovanje načela vladavine prava pogoj za koriščenje sredstev iz večletnega proračuna EU in svežnja za okrevanje po pandemiji covida-19. Kot je dejal, bi EU v tem primeru postala podobna Sovjetski zvezi, poročajo tuje tiskovne agencije.