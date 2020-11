Arnes: Spletne učilnice po uvodnih zapletih delujejo brez težav

Ljubljana, 13. novembra - Arnesove spletne učilnice po nekaj zapletih v ponedeljek, ko so se pouku od doma pridružili še najmlajši učenci, delujejo brez težav. Težave so bile le s prijavo v spletne učilnice, vse ostale storitve za izobraževanje na daljavo, npr. videokonference, spletne strani in elektronska pošta, pa so cel teden delovale brezhibno, so zagotovili na Arnesu.