Na Kočevskem gradijo vodovod Briga-Borovec

Kočevje, 13. novembra - V Občini Kočevje so v okviru medobčinskega projekta oskrbe s pitno vodo Soriko oz. občin Sodražica, Ribnica in Kočevje v začetku meseca začeli graditi vodovod na območju Borovca ter Gornje in Dolnje Brige. Naložba bo stala nekaj več kot 340.000 evrov, dobre štiri petine tega stroška bodo pokrili z državnim in evropskim kohezijskim denarjem.