Na festivalu Castellinaria v Švici tudi kratka slovenska filma

Bern, 14. novembra - Na 33. festivalu mladinskega in otroškega filma Castellinaria v švicarski Bellinzoni, ki se začenja danes, sta se v tekmovalni program med 15 kratkih filmov uvrstila tudi dva slovenska. To sta film scenaristke in režiserke Sare Kern z naslovom Zbogom, Vesna ter študentski film Nihče ni rekel, da te moram imeti rad režiserja Matjaža Jamnika.