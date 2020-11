Natečaj pokazal zanimanje avtorjev s Koroške za vprašanja temeljnih pravic in vrednot EU

Ravne na Koroškem, 13. novembra - Koroške avtorje, ki so sodelovali na literarnem natečaju o prihodnosti Evrope, zelo zanimajo vprašanja temeljnih pravic in vrednot EU, je ocenila vodja informacijske točke Europe Direct Koroška Alenka Miler. Prispevki z natečaja so ji predstavljali vsebinska izhodišča za današnjo okroglo mizo z evropskimi poslanci in drugimi gosti.