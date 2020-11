Pevka Beyonce v športno partnerstvo s Pelotonom

Washington, 15. novembra - Ameriška pop ikona Beyonce je združila moči s podjetjem za domačo vadbo Peloton in njene pesmi bodo del tečajev telovadbe, ki bodo posebej namenjeni zgodovinsko temnopoltim kolidžem in univerzam (HBCU). V partnerstvu bodo razvili tečaje notranjega kolesarjenja, teka, bootcampa, joge, meditacije, tečaje za moč in druge.