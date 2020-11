Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 13. novembra - Vlada je danes sprejela nov odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, s katerim se zapirajo vse nenujne trgovine, razen izjem. S spremembo uredbe je omogočila novo svetovanje za kmetijska gospodarstva, določila pa je tudi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2021.