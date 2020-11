Tedenski pregled - Slovenija od 13. do 19. 11.

Ljubljana, 20. novembra - Epidemija ni zajezena, Slovenija je imela v zadnjem tednu izjemno visoko smrtnost zaradi covida. Vlada je podaljšala epidemijo in omejitvene ukrepe. Premier Janša je sprožil kritike s podporo Poljski in Madžarski, ki blokirata dogovor o svežnju za pomoč v pandemiji zaradi pogoja vladavine prava. DZ je sprejel državna proračuna za 2021 in 2022.