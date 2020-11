V Zgodovinskem arhivu Celje virtualni ogled razstave Memento mori

Celje, 13. novembra - V Zgodovinskem arhivu Celje si je možno do konca maja prihodnje leto virtualno ogledati razstavo o smrti in odnosu do nje v arhivskem gradivu Memento mori. Na razstavi in v katalogu, ki ga je pripravil Aleksander Žižek iz zgodovinskega arhiva, spoznamo odnos prednikov do smrti in umiranja, kot se zrcali v raznovrstnem arhivskem gradivu.