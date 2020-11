Evropske države vztrajajo pri ukrepih za omejitev širjenja koronavirusa

pripravila Sara Kovač

Pariz/Rim/Berlin, 15. novembra - Evropske države vztrajajo pri precej strogih omejitvah, ki so jih nedavno sprejele za omejitev širjenja novega koronavirusa, in jih ponekod tudi zaostrujejo. Zaenkrat ukrepov ne nameravajo sproščati vsaj do decembra ali še dlje. Marsikje je v veljavi policijska ura.