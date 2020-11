Velenjska občina končuje projekt Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih

Velenje, 15. novembra - Velenjska občina v teh dneh končuje marca lani začeti projekt Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih. V okviru projekta so občane spodbujali k uporabi koles v mestnem okolju, omogočali so tudi svobodnejše in hitrejše gibanje, predvsem z vzpostavitvijo sistema izposoje mestnih koles Bicy, so sporočili z velenjske občine.