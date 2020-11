V ZDA že osmi dan po več kot 100.000 okužb s koronavirusom dnevno

New York, 13. novembra - Številne ameriške zvezne države so začele znova uvajati omejevalne ukrepe proti širjenju novega koronavirusa, potem ko vsepovsod naraščajo okužbe in smrti. Do četrtka je bilo v ZDA že osmi dan zapored po več kot 100.000 okužb na dan, število smrtnih primerov na dan pa je preseglo 1900.