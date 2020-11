Janša: Razmere so težke in zgolj z razumom in solidarnostjo lahko zmoremo

Ljubljana, 12. novembra - Razmere so težke in zgolj z razumom in solidarnostjo lahko zmoremo, je po novih ukrepih zaradi epidemije tvitnil premier Janez Janša. "Nekaj tednov izpada šole lahko v skrajnem primeru nadomestimo z nekaj tedni podaljšanja v poletje. Tedna izpada zdravstva in posledic ni mogoče nikoli popraviti. Niti posledic izpada v kritični industriji," dodaja.