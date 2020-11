Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 11.)

Ljubljana, 12. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o podaljšanju in zaostrovanju vladnih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa v Sloveniji. Poročale so tudi o tem, da je bilo v sredo odkritih 1925 novih okužb s koronavirusom, rekordnih 41 oseb pa je umrlo zaradi covida-19.