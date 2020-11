Od danes prepovedana vsakršna zbiranja, izjema družine in člani istega gospodinjstva

Ljubljana, 13. novembra - V skladu s spremembami odloka, ki jih je vlada v četrtek sprejela z namenom preprečevanja širjenja novega koronavirusa, so od danes prepovedana vsa zbiranja, razen če so zbrani člani družine oz. člani skupnega gospodinjstva. Doslej je bilo namreč dovoljeno zbiranje do šest oseb. Začasno se prepovedujejo tudi slavja in praznovanja.