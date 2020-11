Zdravstveni inšpektorat ob nadzoru ukrepov prejšnji teden izrekel za 53.200 evrov kazni

Ljubljana, 12. novembra - Zdravstveni inšpektorat je minuli teden v zvezi z obvladovanjem epidemije novega koronavirusa izrekel za 53.200 evrov kazni, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Kot je zapisano v poročilu inšpektorata, so opravili 2459 nadzorov, izdali pa 95 prekrškovnih sankcij, 163 opozoril in 61 upravnih ukrepov.