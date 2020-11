Zagreb, 12. novembra - Hrvaška policija je v noči na četrtek, ko številni praznujejo martinovo, okrepila nadzor prometa. Ugotovili so 1215 prekrškov. 105 so jih storili vozniki pod vplivom alkohola. Na območju Varaždina so ustavili voznika s 3,21 promila alkohola v krvi.