Na digitalni Poslovni konferenci Portorož o poslovnih obetih za leto 2021

Portorož, 12. novembra - Udeleženci današnje digitalne Poslovne konference Portorož, ki jo organizirata Časnik Finance in Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, so govorili o posledicah epidemije covida-19 za podjetja in gospodarstvo. Strinjali so se, da so napovedi zaradi velike negotovosti nehvaležne, vsi pa pričakujejo olajšanje z razvojem in uporabo cepiva.