Pakt EU za znanja in spretnosti izpostavlja pomen sodelovanja vseh partnerjev

Bruselj, 15. novembra - Evropska komisija je v teh dneh uradno predstavila pakt za znanje in spretnosti, ki je osrednji element evropskega programa znanj in spretnosti. Bruselj z njim poziva k sodelovanju vseh partnerjev pri naložbah v to področje, ki prinašajo številne pozitivne učinke. Znanja in spretnosti so po navedbah komisije ključne tudi pri okrevanju po pandemiji.