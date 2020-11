Dublin in Torino bosta leta 2021 in 2022 gostila EP v krosu

Lozana, 12. novembra - Dublin in Torino bosta decembra 2021 oziroma 2022 gostila evropski prvenstvi v krosu, so odločili tretji dan seje sveta Evropske atletike (EA), ki je potekala videokonferenčno. V irski prestolnici bi moralo biti prvenstvo že letos, a so ga zaradi pandemije prestavili na 12. december 2021. Dublin je gostil EP v krosu že leta 2009.