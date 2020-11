Na mirovnem forumu 500 milijonov dolarjev za boj proti covidu-19

Pariz, 12. novembra - Na mirovnem forumu, ki se bo danes začel v obliki videokonference, naj bi se več držav in skladov zavezalo, da bodo prispevali več kot 500 milijonov ameriških dolarjev (okoli 424 milijonov evrov) za zagotovitev pravičnega dostopa vsem ljudem do testov na okužbo z novim koronavirusom, zdravljenja covida-19 in cepiv, so sporočili organizatorji.