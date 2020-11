Število okužb z novim koronavirusom še vedno najbolj narašča v Pomurju

Murska Sobota, 12. novembra - Število okuženih z novim koronavirusom še vedno najbolj narašča v Pomurju. Po zadnjih podatkih so od petih slovenskih občin, v katerih so potrdili največ okužb, kar štiri iz Pomurja. V Murski Soboti je bilo 32 okužb, kar je največ v državi, 24 v Beltincih, 23 v Lendavi in 21 v Radencih. Regija je po pojavnosti z okužbami na drugem mestu v državi.