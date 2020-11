OEU: Migracijski pakt dobra osnova za pogajanja o skupni migracijski politiki

Ljubljana, 12. novembra - Odbor DZ za zadeve EU je ocenil, da je novi pakt o migracijah in azilu dobra osnova za pogajanja o skupni migracijski politiki v EU. V odboru se sicer zavedajo, da bodo ta pogajanja težka in zahtevna naloga, še posebej v času, ko si EU prizadeva nadzirati pandemijo covida-19, so še zapisali v danes sprejetem stališču glede migracijskega pakta.