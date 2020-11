V covidnem oddelku novomeške bolnišnice pretežno oboleli jugovzhodne Slovenije

Novo mesto, 12. novembra - V Splošni bolnišnici Novo mesto so imeli danes hospitaliziranih 84 covidnih bolnikov, od teh 15 na intenzivnem oddelku, dva bolnika pa sta umrla. Glavnina oz. 85 odstotkov hospitaliziranih je iz jugovzhodne Slovenije. Tudi med zaposlenimi so okužbe še vedno prisotne, okuženih in v karanteni imajo približno 80 zaposlenih.