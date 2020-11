Hit kljub popolni prekinitvi dejavnosti z manjšo izgubo od pričakovane

Nova Gorica, 12. novembra - Vse igralnice in hoteli družbe Hit so zaradi ukrepov ob epidemiji zaprti, na čakanju na delo je tudi vseh 1600 zaposlenih. Prav zaradi spomladanskega zaprtja so pričakovali, da se bo izguba povzpela do 4,6 milijona evrov, a je v prvih osmih mesecih znašala 2,6 milijona evrov, je povedal predsednik uprave Tomaž Repinc.