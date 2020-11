Nagrada Radojke Vrančič prevajalki Lari Unuk

Ljubljana, 12. novembra - Letošnja prejemnica nagrade Radojke Vrančič je prevajalka Lara Unuk. Nagrado, ki jo Društvo slovenskih književnih prevajalcev podeljuje za uspele prevode leposlovnih, humanističnih in družboslovnih besedil prevajalcem, starim do 35 let, je prejela za sklop prevodov štirih romanov: Številka 31328, Bog mi je priča, Dendriti in Eksperiment.