Ameriška igralka Whoopi Goldberg dopolnila 65 let

Los Angeles, 13. novembra - Ameriška igralka, televizijska voditeljica, komičarka in pisateljica Whoopi Goldberg danes praznuje 65 let. Prepoznavna je po vlogah v filmih Barva škrlata in Nune pojejo, nastopila pa je tudi v TV seriji Zvezdne steze: Naslednja generacija. Njeno edinstveno ime prihaja iz šaljivega pripomočka za spuščanje vetrov whoopee cushion.