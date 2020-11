Zavod za zaposlovanje podaljšal tri javna povabila za subvencionirano zaposlitev brezposelnih

Ljubljana, 12. novembra - Zavod RS za zaposlovanje je v četrtek podaljšal tri javna povabila za subvencionirano zaposlitev brezposelnih, in sicer Zaposli.me, spodbude za trajno zaposlovanje mladih iz zahodne Slovenije in spodbude za zaposlovanje oseb iz programa učnih delavnic. Podaljšana so do porabe sredstev ali najdlje do konca marca 2021, so sporočili.