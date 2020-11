Na belokranjsko-dolenjskem smučišču Gače pripravljeni na novo sezono

Semič, 12. novembra - Na belokranjsko-dolenjskem smučišču Gače v občini Semič, ki ga po nekajletni prekinitvi te dejavnosti zadnja štiri leta vodi družba Gače, so z nekaj novostmi pripravljeni na novo zimsko sezono. Med temi je hladilnik za vodo, sicer pa ob vse bolj zelenih zimah stavijo tudi na poletno sezono, ki so jo letos prvič in uspešno izpeljali.