Na parlamentarnem odboru o pomenu modelov, ki jih ob epidemiji covida-19 pripravljajo strokovnjaki

Ljubljana, 12. novembra - Na današnji nujni seji parlamentarnega odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino so spregovorili o projekcijah, ki jih ob epidemiji covida-19 pripravljajo strokovnjaki. Kot je bilo slišati, so njihovi modeli lahko uporaben pripomoček za odločevalce. Epidemija je namreč pojav, kjer do problema pride z zamikom.