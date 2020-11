Med evropskimi najstniki manj pitja in kajenja, skrbijo nove oblike zasvojenosti

Ljubljana, 12. novembra - Kajenje cigaret in uživanje alkohola med 15- in 16-letniki nekoliko upada, a ob tem vzbujajo skrb potencialno tvegana uporaba konoplje in nove oblike zasvojenosti, kaže danes objavljeno poročilo evropske raziskave o alkoholu in drogah med šolsko mladino. Med drugim mladi veliko časa preživijo na družbenih omrežjih, na šolski dan tudi do tri ure.