Del opozicije z novelo zakona za pravičnejši prejemek invalidov v zaposlitveni rehabilitaciji

Ljubljana, 12. novembra - Opozicijske SD, LMŠ, Levica in SAB so v postopek DZ vložile predlog novele zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, s katero želijo zagotoviti pošteno in socialno pravično nagrado za invalide, ki so vključeni v zaposlitveno rehabilitacijo. Med drugim bi bil po predlogu vsak upravičen do povračila stroškov za prehrano.