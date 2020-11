Unicef in panameriška zdravstvena organizacija objavila razpis za dobavo cepiv proti covidu-19

New York, 12. novembra - Sklad ZN za otroke in panameriška zdravstvena organizacija (PAHO) sta danes v okviru platforme Covax objavila razpis, ki poziva vse razvijalce cepiva proti covidu-19, da v 2021 predložijo predlog za dobavo. Cilj razpisa je zagotoviti najmanj dve milijardi odmerkov cepiva, so sporočili iz Unicefa.