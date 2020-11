Zagovornik načela enakosti Ciglerju Kralju predstavil delo v preteklem letu

Ljubljana, 12. novembra - Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezu Ciglerju Kralju danes predstavil poročilo zagovornika lansko leto. V pogovoru sta se dotaknila še odnosa do starejših, njihove morebitne diskriminacije, reforme dolgotrajne oskrbe in integracije romske skupnosti.