Na nacionalni konferenci opozorila o slabši dostopnosti sladkornih bolnikov do preventive in zdravljenja

Ljubljana, 12. novembra - Letošnjo nacionalno konferenco obvladovanja sladkorne bolezni, ki je danes potekala na daljavo, so zaznamovale posledice epidemije covida-19. Razpravljavci so tako opozorili, da je epidemija bolnikom otežila dostop tako do preventive kot zdravljenja. Znova so tudi poudarili, da sladkorna bolezen predstavlja veliko breme za javno zdravstvo.