Več kot 300 pridržanih po izgredih nacionalistov v Varšavi

Varšava, 12. novembra - Po izgredih, ki so v sredo izbruhnili na prepovedanem shodu nacionalistov in pripadnikov skrajne desnice ob dnevu neodvisnosti Poljske, je policija pridržala več kot 300 ljudi. Poškodbe je utrpelo 35 policistov, od katerih so morali trije v bolnišnico, je danes sporočila policija.