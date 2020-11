Dijaki Gimnazije Kranj profesorje zasuli z ljubeznivimi in spodbudnimi sporočili

Kranj, 12. novembra - Dijaki Gimnazije Kranj so v sredo profesorje zasuli z ljubeznivimi in spodbudnimi sporočili na glavnem vhodu v šolo. Profesorji pa so bili pri tem zelo ganjeni in ponosni na svoje dijake. Živimo v nenavadnih časih, ki pa znajo pokazati tudi svoj tenkočuten obraz, so danes sporočili s kranjske gimnazije.