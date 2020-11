Skupina evroposlancev predlaga finančno podporo skupnostim, prizadetim zaradi ilegalnih migracij

Ljubljana, 12. novembra - Skupina evroposlancev je na pobudo poslanca Klemna Grošlja (Renew/LMŠ) evropski komisarki za notranje zadeve Ylvi Johansson in komisarju za spodbujanje evropskega načina življenja Margaritisu Schinasu v pismu predlagala, da bi EU finančno podprla lokalne skupnosti, ki so jih prizadele ilegalne migracije, so sporočili iz pisarne poslanca Grošlja.