ZPS z nasveti za uravnoteženo prehrano in gibanje

Ljubljana, 12. novembra - Delo in šolanje od doma po navedbah Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) postavlja izziv pri ohranjanju strukture dneva, kamor sodi tudi zdrav in uravnotežen način prehranjevanja. Ker je "gibanje omejeno, dostop do hladilnika in shrambe pa lažji", so zbrali sedem nasvetov, kako poskrbeti za uravnotežen način življenja.