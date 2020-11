Na Severnem Primorskem novo žarišče okužb v Bovcu

Bovec/Nova Gorica, 12. novembra - Na Severnem Primorskem so v sredo odkrili novo žarišče okuženih z novim koronavirusom; v podjetju Mahle Electric Drives v Bovcu je okuženih 22 od 270 zaposlenih. Okužbo so zaznali še v Domu upokojencev na Gradišču nad Prvačino, naraslo je tudi število okuženih v domovih v Novi Gorici, Podsabotinu in Črnem Vrhu nad Idrijo.