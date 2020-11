Na Hrvaškem prvič v 24 urah več kot 3000 okuženih z novim koronavirusom

Zagreb, 12. novembra - Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob opravljenih 10.156 testih potrdili rekordnih 3082 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 32 bolnikov s covidom-19, je danes sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Doslej so največje dnevno število na novo okuženih imeli prejšnji četrtek, ko je bilo 2890 primerov. Od srede so opravili tudi rekordno število testov.