V Ljubljani po dveh neuspelih poskusih ropa ujeli 38-letnika, v Domžalah neznanca oropala hišo

Ljubljana/Domžale, 12. novembra - Ljubljanski policisti so v sredo zvečer ujeli 38-letnika, ki sta mu pred tem spodletela dva poskusa ropa trgovin na Litijski cesti in v Štepanjskem naselju v Ljubljani. Odvzeli so mu prostost, privedli ga bodo k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s PU Ljubljana. Na območju Domžal pa sta neznanca oropala hišo, v kateri je bil lastnik.