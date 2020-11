V karanteno po novem tudi ob napotitvi zdravnika, do potrdila o karanteni tudi preko spleta

Ljubljana, 12. novembra - Po šestem protikoronskem zakonu, če bo ta sprejet, bo lahko osebo v karanteno poleg NIJZ in policije napotil tudi lečeči zdravnik. Z ministrstev za zdravje in javno upravo pa so danes sporočili, da lahko potrdila o karanteni posamezniki prejmejo po izpolnitvi obrazca na spletni strani NIJZ ali portalu eUprava.