Na konferenci o logistiki v kmetijstvu poudarili pomen lokalno pridelane hrane

Novo mesto, 12. novembra - Na mednarodni konferenci o logistiki v kmetijstvu, ki je danes pod okriljem več soorganizatorjev potekala prek spleta, so udeleženci, med njimi kmetijski minister Jože Podgoršek, poudarili pomen lokalno pridelane hrane. Osrednja tema konference so bile sicer podnebne spremembe in njihov vpliv na logistiko v kmetijstvu.