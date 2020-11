V sredo potrdili 1925 okužb z novim koronavirusom, umrlo 41 covidnih bolnikov

Ljubljana, 12. novembra - V sredo so po vladnih podatkih ob 6767 testih potrdili 1925 okužb z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 28,45 odstotka testov. Umrlo pa je 41 bolnikov s covidom-19, kar je največ doslej. V bolnišnicah so zdravili največ covidnih bolnikov do zdaj, 1210 (18 več kot dan prej), med njimi 200 na intenzivni negi (dva manj).