V Domu sv. Jožefa v Celju in Trubarjevem domu pri Zidanemu Mostu se razmere stabilizirajo

Celje/Zidani Most, 12. novembra - V Domu sv. Jožefa v Celju in Trubarjevem domu starejših v Loki pri Zidanem Mostu se razmere glede okužb z novim koronavirusom stabilizirajo. V celjskem domu je tako trenutno pozitivnih 19 stanovalcev in pet zaposlenih. V Trubarjevem domu pa je okuženih še 21 stanovalcev in štirje zaposleni.