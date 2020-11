Kitajski potrošniki ob dnevu samskih segli globoko v žepe

Peking, 12. novembra - Kitajski potrošniki so na največji prodajni dogodek v letu, t.i. dan samskih, segli globoko v žepe. Zapravili so več kot 100 milijard dolarjev, kar kaže, da so milijoni potrošnikov po koronski krizi pripravljeni znova trošiti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.