Žalska občina nadaljuje gradbena dela v Poslovni coni Žalec

Žalec, 15. novembra - Žalska občina je ta mesec nadaljevala gradbena dela v Poslovni coni Žalec. V načrtu je ureditev dveh novih cest in rekonstrukcija ene že obstoječe v coni, dela, ki bodo predvidoma končana v prvi polovici prihodnjega leta, pa so ocenjena na 319.000 evrov, so sporočili z občine.